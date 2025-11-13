وفاقی کابینہ نے 27 ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں 6 قوانین میں ترامیم کی منظوری دی

آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تناظر میں تینوں سروسز کے ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی
طارق چوہدری
شائع 13 نومبر 2025 05:39pm
پاکستان

وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں 6 قوانین میں ترامیم کی منظوری دی۔

جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم 2 میں میں ہوا۔

ذرائع نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں 6 قوانین میں ترامیم کی منظوری دی، وفاقی آئینی عدالت سے متعلق نئی قانون سازی کے لیے بل لانے کی منظوری دی۔

ذرائع کے مطابق کابینہ سے منظوری کے بعد بل قومی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے، قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل منظوری کے لیے کل سینٹ میں پیش کیے جائیں گے۔

آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تناظر میں تینوں سروسز کے ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی، فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے رینکس کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔

AAJ News Whatsapp

چیف آف ڈیفنس سروسز کے عہدے کی تشکیل کے لیے قانون سازی کی منظوری دی، کمانڈر آف دی نیشنل اسٹریٹیجک کمانڈ کے عہدے کے لیے بھی قانون سازی کی جائے گی۔

کابینہ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وز یر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں متعلقہ ترمیم کی جا رہی ہے، آئینی ترمیم کے ذریعے نیا عہدہ تشکیل دیا گیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ نیوی اور ائیر فورس کے عہدے بھی تشکیل دئیے گئے ہیں، آئینی بینچ کی جگہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، آئینی بینچ کے قیام سے متعلق قانون واپس لیا جا رہا ہے۔

federal cabinet

PM Shehbaz Sharif

federal cabinet meeting

27th Constitutional Amendment

27th Ammendment

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین