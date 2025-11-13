پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی نئی قسط ملنے کی راہ ہموار
آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اٹھ دسمبر کو طلب کرلیا گیا ہے
پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے قرض پروگرام کی نئی قسط ملنے کی راہ ہموار ہوگئی، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اٹھ دسمبر کو طلب کرلیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری دی جائےگی۔
کلائمیٹ فنانسنگ کی مد میں بھی 20 کروڑ ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان کو ای ایف ایف قرض پروگرام کے تحت ایک ارب ڈالر ملیں گے۔
اجلاس سے قبل حکومت گورننس اور کرپشن ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کرے گی، یہ رپورٹ آئی ایم ایف کے اہم اسٹرکچرل بینچ مارکس میں شامل ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارتِ خزانہ کی جانب سے رپورٹ سے متعلق تکنیکی اختلافات دور کرلئے گئے ہیں، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ چودہ اکتوبر کو ہوا تھا۔
پاکستان
imf deal
imf loan
IMF Meeting
December 8 meeting
1.2 billion dollar tranche
مزید خبریں
پاکستان میں فی تولہ سونا مزید 8300 روپے مہنگا، نئی قیمت نے ہوش اُڑا دیے
سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟
ملک میں سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کا اضافہ
پاکستان میں سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ قیمت میں کتنا اضافہ ہوا؟
ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کردی گئی
فی تولہ سونے کی قیمت میں کمی، کتنا سستا ہوا؟
مقبول ترین