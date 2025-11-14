وفاقی حکومت نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا
وفاقی حکومت نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹس اینڈ میڈیا پروفیشنلز تشکیل دے دیا ہے۔
کمیشن کا قیام پروٹیکشن آف جرنلسٹس اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت اطلاعات و نشریات نے کمیشن کے قیام کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
کمیشن کے 12 ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، ان میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر وزارت اطلاعات کمیشن کے بلحاظ عہدہ رکن ہوں گے۔
ڈی جی وزارت انسانی حقوق بھی کمیشن کے رکن نامزد کیے گئے ہیں، سیکرٹری پی آر اے، آج نیوز کے نمائندہ نوید اکبر چوہدری بھی کمیشن کا حصہ ہیں جب کہ دیگر ممبران میں غلام نبی یوسفزئی، نیئر علی ،حسن عباس، طاہر حسن خان، تمسیلا چشتی، نادیہ صبوحی، خلیل احمد شامل ہیں۔
اس کے علاوہ قومی اور صوبائی پریس یونینز کے نمائندے بھی کمیشن میں شامل ہیں۔
کمیشن صحافیوں کے حقوق اور سیکیورٹی اقدامات کی نگرانی کرے گا جب کہ کمیشن جلد اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا اور ملک میں صحافیوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کے سلسلے میں اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرے گا۔