Peanut Prices Soar Beyond Reach of Poor in Pakistan
Peanut Prices Soar Beyond Reach of Poor in Pakistan
مزید خبریں
YouTuber “Ducky Bhai” Bail Hearing Set in Gambling App Case
President Approves Army, Airforce, Navy Amendment Bills
Massive Gold Market Drop! | GOLD Price Update | 15 November 2025 | Gold Rate Update
Justice K.K. Agha Joins Federal Constitutional Court - Aaj News Pakistan
Police Conduct Operation Against Fitna-ul-Khawarij in Bannu
Karachi Students Visit Sindh Rangers Training Center - Aaj News Pakistan
مقبول ترین