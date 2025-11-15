Police Conduct Operation Against Fitna-ul-Khawarij in Bannu
Police Conduct Operation Against Fitna-ul-Khawarij in Bannu
مزید خبریں
Bushra Bibi Magic on Imran Khan | 3 PM News Headlines (15 Nov 2025) - Pakistan News
Marry Me and You’ll Become Prime Minister! Bushra Bibi Exposed in The Economist Report
YouTuber “Ducky Bhai” Bail Hearing Set in Gambling App Case
President Approves Army, Airforce, Navy Amendment Bills
Massive Gold Market Drop! | GOLD Price Update | 15 November 2025 | Gold Rate Update
Justice K.K. Agha Joins Federal Constitutional Court - Aaj News Pakistan
مقبول ترین