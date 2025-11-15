علیمہ خان کی پنجاب بھر میں جائیدادوں کی چھان بین شروع
بورڈ آف ریونیو کا تمام ڈپٹی کمشنرز کو خط، منقولہ و غیر منقولہ اثاثوں کا ریکارڈ طلب
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی پنجاب بھر میں جائیدادوں کی تفصیلات جمع کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں بورڈ آف ریونیو پنجاب نے صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو باضابطہ خط جاری کرتے ہوئے اثاثوں کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ علیمہ خان سے متعلق جائیدادوں کا مکمل ریکارڈ انسدادِ دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی (اے ٹی سی) کو بھی بھیجا جائے۔
متعلقہ اضلاع کے ریونیو دفاتر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملکیتی ریکارڈ، انتقالات، رجسٹریوں اور دیگر دستاویزات کی تصدیق کے بعد رپورٹ جلد جمع کرائی جائے۔
ذرائع کے مطابق کارروائی کا مقصد مختلف مقدمات کے تناظر میں اثاثوں کی درست تفصیل واضح کرنا ہے۔
