علیمہ خان کی پنجاب بھر میں جائیدادوں کی چھان بین شروع

بورڈ آف ریونیو کا تمام ڈپٹی کمشنرز کو خط، منقولہ و غیر منقولہ اثاثوں کا ریکارڈ طلب
saleem-sheikh سلیم شیخ
شائع 15 نومبر 2025 03:25pm
پاکستان

بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی پنجاب بھر میں جائیدادوں کی تفصیلات جمع کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں بورڈ آف ریونیو پنجاب نے صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو باضابطہ خط جاری کرتے ہوئے اثاثوں کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

خط میں کہا گیا ہے کہ علیمہ خان سے متعلق جائیدادوں کا مکمل ریکارڈ انسدادِ دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی (اے ٹی سی) کو بھی بھیجا جائے۔

متعلقہ اضلاع کے ریونیو دفاتر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملکیتی ریکارڈ، انتقالات، رجسٹریوں اور دیگر دستاویزات کی تصدیق کے بعد رپورٹ جلد جمع کرائی جائے۔

ذرائع کے مطابق کارروائی کا مقصد مختلف مقدمات کے تناظر میں اثاثوں کی درست تفصیل واضح کرنا ہے۔

