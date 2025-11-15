27th Constitutional Amendment | Senior Judges Resign | PML-N Criticism - Pakistan news

27th Constitutional Amendment | Senior Judges Resign | PML-N Criticism - Pakistan news
Published 15 Nov, 2025 09:00pm
ویڈیوز
27th Constitutional Amendment | Senior Judges Resign | PML-N Criticism - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین