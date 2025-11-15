سرکاری افسران کے لیے ٹریفک قوانین میں سختی کا اعلان، سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ
سندھ حکومت نے سرکاری گاڑیوں کے ٹریفک قوانین میں سختی کا اعلان کردیا ہے۔ اب سرکاری افسران اپنے ای چالان خود ادا کریں گے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی ہوگی۔
ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے کہا ہے کہ سرکاری افسران اب اپنا ای چالان خود بھریں گے، ٹریفک معطل کے تحت خلاف ورزی پر فوری چالان ہوگا۔
سندھ حکومت نے سیاہ شیشوں والی گاڑیوں پر بھی کارروائی کا حکم دیا ہے اور سگنل توڑنے پر سخت چالان کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔
تمام محکموں کو فوری عملدرآمد کی ہدایت دیتے ہوئے صوبائی سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے تمام سرکاری گاڑیوں کیلئے خصوصی ہدایات نامہ جاری کیا ہے۔