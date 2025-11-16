لیبیا میں تارکین وطن کی دو کشتیاں الٹ گئیں، 4 افراد ہلاک
لیبیا کے ساحل پر تارکین وطن کی دو کشتیاں الٹنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔
بی بی سی کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد ایک کشتی میں سوار 26 بنگلا دیشی شہری تھے۔ دوسری کشتی میں تقریباً 70 افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تر سوڈانی شہری شامل تھے، تاہم وہاں کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔
یہ دونوں کشتییں شمالی افریقا سے اٹلی جانے والے مرکزی بحیرہ روم کے راستے پر تھیں، جسے اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت دنیا کا سب سے خطرناک ہجرتی راستہ قرار دیتی ہے۔ دونوں کشتیوں نے شمال مغربی لیبیا کے شہر الخمز سے روانہ ہوئی تھیں۔
ریڈ کریسینٹ نے تصاویر جاری کی ہیں جن میں عملہ بچ جانے والے افراد کو طبی امداد فراہم کرتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ بلیک باڈی بیگز بھی نظر آ رہے ہیں۔
ہر سال سیکڑوں افراد اس خطرناک سفر میں ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کشتیوں میں شدید بھیڑ اور حفاظتی انتظامات کا فقدان ہوتا ہے۔ رپورٹ کےمطابق 2025 میں اب تک 1,500 سے زائد افراد میڈیٹرینین میں ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً ایک تہائی حادثات لیبیا کے ساحل کے قریب ہوئے۔
لیبیا اس سال یورپ پہنچنے والے تقریبا 59,000 افراد کے لیے سب سے بڑا روانگی پوائنٹ رہا ہے، جن کی تعداد یورپی یونین کی سرحدی ایجنسی فرونٹیکس کے مطابق ہے۔
اس سے قبل اس ہفتے بھی لیبیا سے روانہ ہونے والی ایک کشتی حادثے کا شکار ہوئی تھی، جس میں درجنوں افراد لاپتا ہو گئے تھے۔ سات افراد، جو سوڈان، صومالیہ، کیمرون اور نائیجیریا کے شہری تھے، تقریباً ایک ہفتہ سمندر میں کھو جانے کے بعد بچائے گئے۔