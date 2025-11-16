اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی شہدا کی لاشیں واپس کردیں

امن معاہدے کے بعد سے اسرائیل 330 تشدد زدہ لاشیں واپس کرچکا، 97 ناقابل شناخت تھیں
ویب ڈیسک
شائع 16 نومبر 2025 12:45pm
دنیا

امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی شہدا کی لاشیں واپس کردیں۔

ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ، یہ لاشیں اس وقت واپس کی گئی ہیں جب فلسطینی گروہوں نے جمعرات کی دیر رات اسرائیل کے آخری 4 رہ جانے والے یرغمالیوں میں سے ایک کی لاش حوالے کی۔

اسرائیل نے واپس کی گئی لاش کی شناخت مینی گوڈارڈ کے طور پر کی، جسے جنوبی اسرائیل کے کیبوتز بی’ایری سے اغوا اور قتل کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی آییلت بھی اسی حملے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کے مسلح ونگز نے بتایا کہ گوڈارڈ کی لاش جنوبی غزہ سے بازیاب کی گئی۔

AAJ News Whatsapp

معاہدے کے مطابق، ہر واپس کیے گئے یرغمالی کے بدلے میں اسرائیل 15 فلسطینی لاشیں واپس کر رہا ہے۔ اب تک غزہ کی طرف سے اسرائیل کو 25 یرغمالیوں کی لاشیں دی جا چکی ہیں، اور تین مزید لاشیں غزہ میں بازیاب کرنی باقی ہیں۔ اسی معاہدے کے تحت 13 اکتوبر کو حماس نے 20 زندہ یرغمالیوں کو اسرائیل کے حوالے کیا تھا۔

اب تک غزہ کو موصول ہونے والی فلسطینی لاشوں کی تعداد 330 ہے، جن میں سے صرف 97 کی شناخت ممکن ہو سکی ہے۔ غزہ کے صحت کے حکام نے بتایا کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کٹس کی کمی کی وجہ سے لاشوں کی شناخت مشکل ہے۔ جمعہ کے روز 27 نامعلوم فلسطینی لاشیں غزہ میں دفن کی گئیں۔

Israel

palestinians

Bodies

of 15 more

mutilated

returns

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین