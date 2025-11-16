اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی شہدا کی لاشیں واپس کردیں
امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی شہدا کی لاشیں واپس کردیں۔
ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ، یہ لاشیں اس وقت واپس کی گئی ہیں جب فلسطینی گروہوں نے جمعرات کی دیر رات اسرائیل کے آخری 4 رہ جانے والے یرغمالیوں میں سے ایک کی لاش حوالے کی۔
اسرائیل نے واپس کی گئی لاش کی شناخت مینی گوڈارڈ کے طور پر کی، جسے جنوبی اسرائیل کے کیبوتز بی’ایری سے اغوا اور قتل کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی آییلت بھی اسی حملے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کے مسلح ونگز نے بتایا کہ گوڈارڈ کی لاش جنوبی غزہ سے بازیاب کی گئی۔
معاہدے کے مطابق، ہر واپس کیے گئے یرغمالی کے بدلے میں اسرائیل 15 فلسطینی لاشیں واپس کر رہا ہے۔ اب تک غزہ کی طرف سے اسرائیل کو 25 یرغمالیوں کی لاشیں دی جا چکی ہیں، اور تین مزید لاشیں غزہ میں بازیاب کرنی باقی ہیں۔ اسی معاہدے کے تحت 13 اکتوبر کو حماس نے 20 زندہ یرغمالیوں کو اسرائیل کے حوالے کیا تھا۔
اب تک غزہ کو موصول ہونے والی فلسطینی لاشوں کی تعداد 330 ہے، جن میں سے صرف 97 کی شناخت ممکن ہو سکی ہے۔ غزہ کے صحت کے حکام نے بتایا کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کٹس کی کمی کی وجہ سے لاشوں کی شناخت مشکل ہے۔ جمعہ کے روز 27 نامعلوم فلسطینی لاشیں غزہ میں دفن کی گئیں۔