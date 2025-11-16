President Zardari Approves New Bill | Pak-Afghan War Updates | 12PM News Headlines (16 Nov 2025)

President Zardari Approves New Bill | Pak-Afghan War Updates | 12PM News Headlines (16 Nov 2025)
Published 16 Nov, 2025 01:00pm
ویڈیوز
President Zardari Approves New Bill | Pak-Afghan War Updates | 12PM News Headlines (16 Nov 2025)
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین