27 Amendment | President Zardari Approves Bill | Pak-Afghan War | 02PM News Headlines (16 Nov 2025)

27 Amendment | President Zardari Approves Bill | Pak-Afghan War | 02PM News Headlines (16 Nov 2025)
Published 16 Nov, 2025 03:30pm
ویڈیوز
27 Amendment | President Zardari Approves Bill | Pak-Afghan War | 02PM News Headlines (16 Nov 2025)
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین