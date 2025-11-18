27ویں ترمیم کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل اور کمیشن کی تشکیل نو
ستائیسویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس ضمن میں اپنا اعلامیہ جاری کردیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق، دونوں چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے جسٹس جمال خان مندوخیل سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے رکن بن گئے ہیں۔
جسٹس عامر فاروق کو جوڈیشل کمیشن کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی رکن بنایا گیا ہے۔
سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے جبکہ چیف جسٹس امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔
اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس جمال مندوخیل بھی جوڈیشل کونسل کے ارکان میں شامل ہیں۔
اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ جسٹس مندوخیل کی نامزدگی دونوں چیف جسٹس کی مشاورت سے کی گئی ہے تاکہ عدلیہ کے مختلف اداروں میں شفافیت اور مؤثر کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔