Faisal Mumtaz Rathore Sworn in as New Prime Minister of Azad Kashmir - Aaj Pakistan News

Faisal Mumtaz Rathore Sworn in as New Prime Minister of Azad Kashmir - Aaj Pakistan News
Published 18 Nov, 2025 04:30pm
ویڈیوز
Faisal Mumtaz Rathore Sworn in as New Prime Minister of Azad Kashmir - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین