’پاکستانی جعل ساز سے ہوشیار رہیں‘ کینیڈین ہائی کمیشن کا الرٹ جاری
کینیڈین ہائی کمیشن کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک جعل ساز انٹرنیٹ پر شہریوں سے ہائی کمیشن کی مفت سروسز کے نام پر پیسے بٹورنے کی کوشش کررہا ہے، جس پر شہریوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔
پاکستان میں کینیڈین ہائی کمیشن نے شہریوں کو آگاہ کیا ہے کہ ایک جعل ساز نے گوگل میپ پر ہائی کمیشن کے گوگل پِن میں اپنا واٹس ایپ نمبر شامل کر دیا ہے۔
ہائی کمیشن نے ایکس پر جاری بیان میں بتایا ہے کہ اس جعل سازی میں رانا عثمان خالد نامی شخص کا نام استعمال کیا جارہا ہے اور اپوائنٹمنٹ دلوانے کے لیے شہریوں سے 250 سے 450 یورو تک کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔
بیان میں میں واضح کیا گیا ہے کہ کینیڈین ہائی کمیشن نہ تو اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی فیس لیتا ہے اور نہ ہی واٹس ایپ کے ذریعے اپوائنٹمنٹ جاری کرتا ہے۔
کینیڈین ہائی کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری کسی بھی قسم کی معلومات یا رابطے کے لیے صرف ہائی کمیشن کی سرکاری ای میل اور سرکاری ویب سائٹ پر دیے گئے منظور شدہ فون نمبرز پر رابطہ کریں۔