سیاسی کشیدگی کے باوجود ٹرمپ کا ظہران ممدانی سے ملاقات کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیویارک سٹی کے نومنتخب میئر ظہران سے جمعے کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ انتخابی مہم کے دوران دونوں ایک دوسرے کے سخت ناقد رہنے کے باوجود یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات ہوگی۔
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ ملاقات 21 نومبر کو اوول آفس میں ہوگی۔ دوسری جانب، ممدانی کی ٹیم نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہ واشنگٹن جا کر ٹرمپ سے اہم امور پر بات کریں گے۔
ممدانی کے ترجمان نے کہا کہ اس ملاقات میں عوامی تحفظ، اقتصادی مسائل اور شہر میں بڑھتی مہنگائی جیسے معاملات زیرِ بحث آئیں گے۔
یوکرین کا زمین اور ہتھیار روس کے حوالے کرنے پر آمادہ ہونے کا امکان
انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے ممدانی پر سخت تنقید کی تھی اور یہاں تک دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ میئر منتخب ہوئے تو وہ نیویارک کو ملنے والی اربوں ڈالر کی وفاقی امداد روک دیں گے۔
سرکاری رپورٹوں کے مطابق سال 2026 میں نیویارک کے بجٹ کا تقریباً 6.4 فیصد یعنی 7.4 ارب ڈالر وفاقی حکومت فراہم کرے گی۔
صدر ٹرمپ نے حالیہ ہفتوں میں ممدانی کو بارہا ’’کمیونسٹ‘‘ قرار دیا، جس پر ماہرین اور مقامی سیاسی حلقوں نے تنقید کی۔
امریکی ریاست ٹیکساس میں دو بڑی مسلم تنظیمیں دہشت گرد قرار
دوسری طرف، ممدانی نے اپنی کامیاب انتخابی مہم میں ٹرمپ حکومت کی امیگریشن پالیسیوں اور غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کی حمایت پر سخت اعتراضات اٹھائے تھے۔
انتخابی جیت کے بعد ممدانی نے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی ان پالیسیوں کا مقابلہ کریں گے جو نیویارک کے عوام خصوصاً تارکینِ وطن کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔
ظہران ممدانی یکم جنوری کو نیویارک سٹی کے میئر کے طور پر حلف اٹھائیں گے، جبکہ اُن کی ٹرمپ سے ہونے والی یہ پہلی ملاقات سیاسی ماحول میں ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔