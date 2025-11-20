امریکا نے بھارت کو اینٹی ٹینک میزائل سمیت اسلحہ خریدنے کی منظوری دے دی
امریکا نے بھارت سے اسلحہ کی بڑی تجارت کی منظوری دے دی ہے۔ جس کے تحت بھارت امریکا سے اینٹی ٹینک میزائل سمیت 9کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اسلحہ خریدےگا۔
خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکا کے اسلحہ پیکج میں جیولن اینٹی ٹینک میزائل سسٹم اور ایکس کیلیبر گائیڈڈ آرٹلری ہتھیاروں کی فروخت شامل ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بھارت کو جدید دفاعی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی گئی جس کے نتیجے میں بھارت 9 کروڑ 30 لاکھ ڈالر مالیت کے جیولن اینٹی ٹینک سسٹم اور ایکسکیلیبر گائیڈڈ آرٹلری خریدے گا۔
بدھ کو جاری بیان میں امریکی ڈیفنس سکیورٹی کوآپریشن ایجنسی (ڈی ایس سی اے) نے تصدیق کی کہ ڈیل امریکا کے فارن ملٹری سیلز (FMS) پروگرام کے تحت منظور کی گئی ہے۔
یہ ڈیل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی مصنوعات پر ٹیکس دگنا کرتے ہوئے 50 فیصد کر دیا تھا، جس کا مقصد نئی دہلی کی روسی تیل خریداری پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔
اس سے قبل بھارت نے اسی ماہ جنگی طیاروں کے انجنز کا دوبارہ آرڈر بھی دیا تھا، جو مقامی طور پر تیار کردہ تیجس لڑاکا طیاروں میں استعمال ہوں گے۔
ڈی ایس سی اے کے مطابق بھارتی حکومت نے 216 تک ایکس کیلیبر ٹیکٹیکل پروجیکٹائلز اور 100 جیولن اینٹی ٹینک سسٹمز خریدنے کی درخواست کی تھی۔
ڈی ایس سی اے کے مطابق اس ڈیل کے ٹھیکہ آر ٹی ایکس کارپوریشن کے پاس ہے جو ایکس کیلیبر پروجیکٹائلز تیار کرتی ہے جبکہ جیولن میزائل سسٹمز آر ٹی ایکس اور لاک ہیڈ مارٹن کے مشترکہ منصوبے کے تحت فراہم کیے جائیں گے۔