ECP summons KP CM Sohail Afridi | Islamabad Explosion | 6PM Aaj News Headlines (20 Nov 2025)

ECP summons KP CM Sohail Afridi | Islamabad Explosion | 6PM Aaj News Headlines (20 Nov 2025)
Published 20 Nov, 2025 07:00pm
ویڈیوز
ECP summons KP CM Sohail Afridi | Islamabad Explosion | 6PM Aaj News Headlines (20 Nov 2025)
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین