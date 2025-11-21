نئی پی ایس ایل فرنچائزز؛ پی سی بی کی زیرِ گردش ناموں کی تردید

پاکستان سپر لیگ کی دو نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری کو ہوگی، پی سی بی
afzal-javed افضل جاوید
اپ ڈیٹ 21 نومبر 2025 01:36pm
کھیل

**پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کی نئی فرنچائزز کے زیرِ گردش ناموں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دو نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری کو ہوگی۔ نئی فرنچائزز کے لیے چھ ممکنہ شہروں کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ **

پی ایس ایل حکام کے مطابق نیلامی میں صرف وہ بولی دہندگان شریک ہو سکتے ہیں جو تکنیکی طور پر اہل ہوں۔

پی ایس ایل میں شامل ہونے والی دو نئی ٹیموں کے لیے ممکنہ ناموں میں فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفرآباد اور گلگت کے ناموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔

AAJ News Whatsapp

دوسری جانب پی سی بی نے دو نئی فرنچائزز کے طور پر فیصل آباد اور گلگت کے نام فائنل ہونے کی افواہوں کی بھی تردید کی ہے۔


پی سی بی نے واضح کیا کہ نئی فرنچائزز کے لیے چھ شہروں کی فہرست میں فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفرآباد اور گلگت شامل ہیں۔ بولیاں 15 نومبر کو پبلک ٹینڈر کے ذریعے کھولی گئیں اور تکنیکی تجاویز جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔


پی ایس ایل میں دو نئی ٹیمیں کون سی ہوں گی؟

پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ لیگ عالمی معیار کی ٹی ٹوئنٹی لیگ کے طور پر ترقی کر رہی ہے، نئی ٹیموں کے اضافے سے اس کی مقبولیت اور معیار مزید بڑھے گا۔

پی سی بی نے واضح کیا ہے کہ نئی فرنچائزز کی نیلامی کا مقصد لیگ کو مزید وسعت دینا اور ملک بھر میں کرکٹ کے فروغ کو یقینی بنانا ہے۔ اس اقدام کے بعد لیگ میں کھیلنے والے شہروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور شائقین کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔

PSL

PCB

Pakistan Super League

PAKISTAN CRICKET BOARD (PCB)

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین