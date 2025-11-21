خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 13 بھارتی سرپرست خوارج ہلاک

ہلاک شدہ خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوئے ہیں، آئی ایس پی آر
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 21 نومبر 2025 09:07pm
پاکستان

خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دو الگ الگ آپریشنز میں 13 بھارتی سرپرست خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ضلع لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 10خوارج ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں فائرنگ کے تبادلے میں 3 خوارج مارے گئے ہیں۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک شدہ خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوئے ہیں، ہلاک دہشت گرد بھارت کی سرپرستی میں سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی کے بعد علاقوں میں سینٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ عزم استحکام کے تحت ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور رفتار سے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔

Pakistan Armed Forces

23 indian sponsored terrorist died

13 indian proxy terrorist died

military operation in khyber pakhtunkhwa

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین