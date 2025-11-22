’تیجس کی تباہی نے سسٹم کو ہلا دیا‘: سابق بھارتی فضائیہ افسران کو تشویش
دبئی ایئر شو میں بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر نمَنش سیال کی موت نے بھارت میں صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ونگ کمانڈر سیال وہ پائلٹ تھے جو تیجس لائٹ کومبیٹ ایئرکرافٹ ”ایم کے ون“ اُڑا رہے تھے، اور جمعہ کو ایئر شو کے دوران اُن کا طیارہ حادثاتی طور پر گر کر تباہ ہو گیا۔
ریٹائرڈ ایئر مارشل سنجیو کپور نے اس حادثے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پورے نظام کو جھنجوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات تکنیکی یا مکینیکل ہو سکتی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک کورٹ آف انکوائری قائم کی جائے گی تاکہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاک پٹ وائس ریکارڈر کی جانچ کی جا سکے۔
سوشل میڈیا پر زیرِ گردش ویڈیوز میں طیارے کے زمین پر گرنے اور آگ کے شعلوں میں لپٹنے کے مناظر واضح ہیں۔ یہ حادثہ 17 نومبر سے جاری پانچ روزہ ایئر شو کے آخری دن پیش آیا۔
یہ دوسرا تیجس ہے جو حادثے میں تباہ ہوا۔ مارچ 2024 میں بھی راجستھان کے شہر جیسلمیر کے نزدیک ایک تیجس طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا، مگر اس وقت پائلٹ نے بروقت ایجیکشن کر کے اپنی جان بچا لی تھی۔
حالیہ حادثے پر بھارت میں سنجیدہ تشویش پائی جا رہی ہے۔
دفاعی ماہر شِوالی دیشپانڈے نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک پائلٹ کے خاندان کے ساتھ ہے اور اس طرح کے حادثات نہیں ہونے چاہئیں۔
بھارتی فضائیہ نے بھی پائلٹ کی موت پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس غم کی گھڑی میں پائلٹ کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ فضائیہ نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے کورٹ آف انکوائری قائم کی جا رہی ہے۔
رپورٹس کے مطابق، طیارہ اپنے ایریل ڈسپلے کے لیے پرواز کرنے کے فوراً بعد گر گیا۔ چشم دید گواہوں نے بتایا کہ حادثے کے بعد ایئر شو وقتی طور پر روک دیا گیا، جبکہ ہیلی کاپٹر اور فائرفائٹرز موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 45 منٹ میں صورتحال قابو میں آ گئی۔