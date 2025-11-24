امریکا: بلیک فرائیڈے پر ریکارڈ ہجوم متوقع، مہنگائی اور کم رعایتوں کے باعث محدود خریداری کا امکان
امریکا میں رواں سال بلیک فرائیڈے کے دوران خریداروں کی ریکارڈ تعداد اسٹورز کا رخ کرے گی تاہم مہنگائی اور رعایتوں میں کمی کے باعث محدود خریداری کا امکان ہے۔ نیشنل ریٹیل فیڈریشن کے مطابق خریداری کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوگا مگر سال کے آخری دو ماہ میں سیلز کی رفتار سست رہنے کا امکان ہے۔
نیشنل ریٹیل فیڈریشن (این آر ایف) کے اندازے کے مطابق تھینکس گیونگ سے سائبر منڈے تک 5 روزہ خریداری کے دوران 186.9 ملین افراد خریداری کریں گے، جو گزشتہ سال کے 183.4 ملین کے مقابلے میں زیادہ ہے تاہم نومبر اور دسمبر میں مجموعی فروخت کی شرح نمو گزشتہ سال کے 4.8 فیصد کے مقابلے میں اس بار 3.7 سے 4.2 فیصد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق خریداروں کا کہنا ہے کہ اس سال اسٹورز میں چیزیں نمایاں طور پر مہنگی نظر آ رہی ہیں، جس کے باعث وہ بجٹ کم کر رہے ہیں۔ نیویارک کی رہائشی کیٹ سینر نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال تحائف پر 500 ڈالر خرچ کیے تھے، جب کہ اس سال وہ صرف 300 ڈالر رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
اس بار تھینکس گیونگ 27 نومبر کو آنے کے باعث ریٹیلرز کے پاس ایک اضافی دن بھی دستیاب ہے، اسی لیے مختلف کمپنیوں نے جلد فروخت کا آغاز کر دیا ہے۔ والمارٹ کی فروخت 14 نومبر سے شروع ہو کر یکم دسمبر تک تین مرحلوں میں جاری رہے گی جب کہ ایمیزون اور میسیز نے بھی خصوصی بلیک فرائیڈے پورٹلز اور ڈیلز کا آغاز کر دیا ہے۔
این آر ایف کے مطابق صارفین اپنے بینک اکاؤنٹس میں ابھی بھی کووِڈ سے قبل کے مقابلے میں زیادہ رقوم رکھتے ہیں، تاہم بہت سے خریدار مہنگائی، ہیلتھ انشورنس پریمیئم اور دیگر اخراجات کے باعث بجٹ محدود کر رہے ہیں۔
بائزی، آئیڈاہو کی رہائشی لز سوینی نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال 2 ہزار ڈالر خرچ کیے تھے مگر اس بار ان کا بجٹ 750 ڈالر ہے۔
فیڈریشن کے سروے میں شامل 8,427 صارفین میں سے تقریباً دو تہائی کا کہنا ہے کہ وہ تھینکس گیونگ ویک اینڈ کی ڈیلز کا انتظار کریں گے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بار پروموشنز کی تعداد بھی کم ہے اور بہت سی چھوٹ عارضی یا محدود مدت کی ہے۔
ماضی میں میسیز، جے سی پینی اور کولز جیسی دکانیں کم قیمت والے کچن آلات پر نمایاں رعایتیں دیتی تھیں، مگر اس سال کئی رعایتیں ختم ہو گئی ہیں۔ بعض آئٹمز پر اب بھی ڈیلز موجود ہیں، تاہم بڑے پیمانے پر پروموشنز محدود دکھائی دے رہے ہیں۔
دوسری جانب، والمارٹ نے بلیک فرائیڈے کے لیے چند جارحانہ قیمتیں متعارف کرائی ہیں، جن میں 85 انچ ٹی سی ایل روکو ٹی وی کی قیمت 678 ڈالر سے کم کر کے 498 ڈالر کرنا شامل ہے۔ اسی طرح بلیک اسٹون آؤٹ ڈور گرل کی قیمت 224 ڈالر سے گھٹا کر 157 ڈالر مقرر کی گئی ہے۔
امریکی ریٹیل انڈسٹری کے لیے سال کے آخری دو ماہ انتہائی اہم ہوتے ہیں، تاہم اس بار زیادہ خریدار ہونے کے باوجود مجموعی خرچ میں کمی کا رجحان نمایاں ہے۔