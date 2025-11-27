Afghan Shooter | American Soldiers Targeted | Washington Incident Revealed - Aaj Pakistan News

Afghan Shooter | American Soldiers Targeted | Washington Incident Revealed - Aaj Pakistan News
Published 27 Nov, 2025 10:00am
ویڈیوز
Afghan Shooter | American Soldiers Targeted | Washington Incident Revealed - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین