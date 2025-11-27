کراچی: اے آئی کی مدد سے بھتہ خوری، پولیس حیران
کراچی میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں بھتہ خور نے مصنوعی ذہانت اے آئی اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ڈرائیور سے بھتہ وصول کیا۔ ملیر کینٹ پولیس نے بھتہ خور کو گرفتار کر کے اس کے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔
ملیر کینٹ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم داؤد دس سال سے مالک کے ہاں کام کر رہا تھا اور اس نے حال ہی میں پسند کی شادی بھی کی ہے۔
تفتیش کے دوران ملزم نے بتایا کہ وہ سوشل میڈیا پر بھتہ مانگنے کی ویڈیوز دیکھتا رہا اور اس کے بعد اے آئی کی مدد سے انگریزی میں بھتہ کا لیٹر تیار کیا، جسے پرنٹ کر کے مالک کے گھر پھینک دیا۔ اس کے ذریعے ملزم نے 80 لاکھ روپے کا بھتہ طلب کیا۔
ملزم نے مزید بیان دیا کہ اس نے مالک کو یہ جھوٹ بھی بولا کہ بھتہ خور نے اسے انٹرنیٹ نمبر سے فون کر کے دھمکی دی تھی۔
ملیر پولیس کے مطابق ملزم کو مزید تفتیش کے لیے سی آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں، جس دکان سے ملزم نے لیٹر کا پرنٹ نکلوایا، اس دکان کے مالک کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے گا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ سوشل میڈیا اور اے آئی کے غیر معمولی استعمال کی ایک مثال ہے، جس پر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حیران ہیں۔