سی وی میں جھوٹ لکھنے کے اعتراف پر رومانیہ کے وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا
رومانیہ کے وزیر دفاع ایونت موسٹیانو نے اپنی تعلیم کے بارے میں سی وی میں جھوٹ بولنے کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ روسی خطرے کے خلاف ملک کی قومی سلامتی کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہتے۔
برطانوی نشریاتی ادارے (رائٹرز) رومانیہ کے وزیر دفاع ایونت موسٹیانو نے جمعہ کے روز استعفیٰ دے دیا، بعد ازاں یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کے حوالے سے سی وی میں جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ذاتی ”غلطیاں“ ملک کی حفاظت کے اہم کام میں خلل ڈالیں۔
موسٹیانو کا استعفیٰ اس وقت سامنے آیا جب ہفتے کے دوران روزنامہ لیبرٹیتیا نے رپورٹ کیا کہ ان کی سی وی میں یہ غلط معلومات شامل تھیں کہ انہوں نے کب اور کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔
اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر استعفیٰ کا اعلان کرتے ہوئے موسٹیانو نے لکھا کہ رومانیہ اور یورپ روسی حملے کے خطرے میں ہیں۔ ہماری قومی سلامتی ہر قیمت پر محفوظ ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری تعلیم یا برسوں پہلے کی گئی غلطیوں پر مباحثے موجودہ قیادت کی اہم ذمہ داریوں میں خلل ڈالیں۔
رومانیہ، جو یورپی یونین اور نیٹو کا رکن ملک ہے، یوکرین کے ساتھ 650 کلومیٹر (400 میل) زمین کی سرحد رکھتا ہے اور ماسکو کے کیو پر حملے کے بعد روسی ڈرونز نے بار بار اس کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ملک کو بلیک سی میں تیرتی ہوئی بارودی سرنگوں سے بھی نمٹنا پڑا ہے۔
موسٹیانو رومانیہ کی پرو یورپی جماعتی حکومت کا حصہ تھے، جو صدارتی انتخاب کے دوبارہ انعقاد کے بعد جون میں اقتدار میں آئی۔ پچھلا صدارتی انتخاب پچھلے دسمبر میں روسی مداخلت کے شبہات کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔
لبرل وزیراعظم ایلیے بولوژان نے موسٹیانو کے پانچ ماہ کے خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اکنامک وزیر رادو میروتا عبوری وزیر دفاع کے طور پر کام کریں گے۔
سیو رومانیہ یونین پارٹی، جس کے رکن موسٹیانو اور میروتا دونوں ہیں اور جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، نئے وزیر دفاع کے لیے نامزدگی کرے گی۔