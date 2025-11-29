ترکیہ کے قریب غیرقانونی تیل لے جانے والے دو بحری جہازوں میں دھماکے
ترکیہ کے قریب بحیرہ اسود میں روس سے منسلک دو آئل ٹینکروں میں اچانک دھماکے اور آگ بھڑک اٹھنے سے ہنگامی صورتحال پیدا ہوگئی۔ حکام نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا اور دونوں جہازوں کے مجموعی طور پر 45 افراد کو محفوظ نکال لیا۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترکیہ کے ساحلی علاقے بوسفورس کے قریب بحیرہ اسود (بلیک سی) میں جمعہ کو روس کی شیڈو فلیٹ سے تعلق رکھنے والے دو ٹینکروں میں دھماکے ہوئے، جس کے بعد آگ لگ گئی اور ہنگامی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔
ترک وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق 274 میٹر طویل ٹینکر ’کائروس‘ میں اس وقت دھماکا ہوا جب وہ مصر سے روس جا رہا تھا۔ واقعے کے فوراً بعد دو فاسٹ ریسکیو بوٹس، ایک ٹگ بوٹ اور ایک ایمرجنسی ویسل جائے وقوعہ پر بھیجے گئے۔ وزارت نے تصدیق کی کہ جہاز پر موجود 25 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔
ترکی کی میری ٹائم افیئرز ڈائریکٹوریٹ کے مطابق کائروس 28 نیوٹیکل میل دور ترک ساحل سے ایک ’’بیرونی اثر‘‘ کے نتیجے میں آگ کی لپیٹ میں آیا۔ جہاز روس کے نووروسییسک پورٹ جا رہا تھا۔
ادارے نے بتایا کہ ایک اور ٹینکر ’ویرات‘ کو بھی بلیک سی میں تقریباً 35 نیوٹیکل میل کے فاصلے پر دھچکا لگا۔ ریسکیو یونٹس اور ایک کمرشل ویسل کو فوری طور پر اس مقام پر بھیج دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق انجن روم میں گھنے دھوئیں کی نشاندہی ہوئی، تاہم جہاز کے 20 اہلکار محفوظ ہیں۔
دونوں ٹینکرز کائروس اور ویرات ان بحری جہازوں کی فہرست میں شامل ہیں جن پر 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد عالمی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ بلیک سی میں گزشتہ برسوں کے دوران بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے متعدد واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور بعض سرنگیں سمندر میں بہتی بھی ملی ہیں۔
شپنگ ایجنسی ٹری بیکا کے مطابق کائروس اس وقت گیمبیا کے پرچم تلے سفر کر رہا تھا اور خالی حالت میں تھا۔ ابتدائی اطلاعات ہیں کہ جہاز بارودی سرنگ سے ٹکرایا ہو سکتا ہے اور ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہے۔
ایجنسی نے بتایا کہ باوجود اس واقعے کے باسفورس اسٹریٹ میں بحری ٹریفک معمول کے مطابق جاری رہی۔