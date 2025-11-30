فاف ڈوپلیسی کا آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کھیلنے کا اعلان
جنوبی افریقا کے سابق کپتان فاف ڈو پلیسی نے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) چھوڑ کر اب پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے۔
فاف ڈو پلیسی نے اس بات کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا جس میں انہوں نے آئندہ آئی پی ایل سیزن میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
فاف ڈو پلیسی نے نئے چیلنج کے طور پر پاکستان سپر لیگ میں کھیلنےکا فیصلہ کیا ہے۔
سابق جنوبی افریقی کپتان نے ایکس پر لکھا کہ انہوں نے 14 سیزن کے بعد آئی پی ایل نیلامی میں اپنا نام نہ دینےکا فیصلہ کیا ہے۔
فاف ڈو پلیسی کا کہنا تھا کہ بھارت نے انہیں بہت یادیں، تجربات اور عزت دی، یہ الوداع نہیں ہے میں پھر آؤں گا۔
پی ایس ایل سے متعلق فاف ڈو پلیسی کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ میں نے ایک نیا چیلنج لینےکا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے میں آنے والے پی ایس ایل سیزن میں کھیلوں گا۔
فاف ڈو پلیسی کا کہنا تھا کہ یہ میرے لیے ایک پرجوش اور نیا قدم ہے، میرے لیے کچھ نیا کرنے اور ایک کھلاڑی کے طور پر ترقی کرنےکا موقع ہے، پی ایس ایل بے پناہ صلاحیت اور توانائی سے بھرپور ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں نئے ملک، نئے ماحول اور نئی لیگ کا تجربہ کرنےکے لیے پرجوش ہوں، پاکستان کی مہمان نوازی کے لیے بھی پرجوش ہوں، جلد ملاقات ہوگی۔
خیال رہے کہ 41 سالہ جنوبی افریقی بلے باز فاف ڈوپلیسی نے آئی پی ایل کا آخری سیزن دہلی کیپیٹلز کی جانب سے کھیلا تھا، جہاں انہیں 2 کروڑ بھارتی روپے میں خریدا گیا تھا۔
اس سے قبل وہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور پشاور زلمی کی جانب سے پی ایس ایل کھیل چکے ہیں۔