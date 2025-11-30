پیپلز پارٹی کا 58واں یوم تاسیس: نیشنل ایکشن پلان میں پیپلزپارٹی کی شمولیت اہم ہے، آصف زرداری
پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنا 58واں یوم تاسیس منا رہی ہے، جس پر صدر مملکت آصف زرداری اور گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پارٹی کی تاریخ اور جمہوری جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یومِ تاسیس پر اپنے پیغام میں صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا اور عوام کے حقوق کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ 1973ء کے آئین کو بانی پیپلزپارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تاریخی تحفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وفاق کے استحکام اور قومی یکجہتی میں پارٹی کی شمولیت کلیدی رہی۔
صدر نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، نیشنل ایکشن پلان میں حصہ لیا اور ہمیشہ مزدور، کسان، خواتین اور اقلیتوں کی آواز رہی۔ انہوں نے کارکنان کو جمہوری اتحاد برقرار رکھنے کی ہدایت بھی دی۔
ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان میں پیپلزپارٹی کی شمولیت اہم ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے جمہوری ارتقا کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پارٹی کی روشن سیاسی میراث کو سراہا۔
گورنر نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو کی قیادت ملک کو نئے دور کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نوجوان قیادت نے پارٹی میں نئی فکری روح پیدا کی ہے۔ انہوں نے یوم تاسیس کو تجدیدِ عہد کا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریت، انصاف اور برداشت کے سفر کو مزید مضبوط بنایا جائے۔