ایران نے اسمگل شدہ ایندھن لے جانے والا افریقی جہاز پکڑ لیا

عملے میں بھارتی اور ایک پڑوسی ملک کے شہری شامل، جہاز بوشہر ساحل پر لایا گیا
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 30 نومبر 2025 02:23pm
دنیا

ایرانی پاسداران انقلاب کے گارڈز نے خلیج فارس کے ساحل پر اسواتینی پرچم والے ایک جہاز کو قبضے میں لے لیا، جس میں 350 ہزار لیٹر اسمگل شدہ ایندھن موجود تھا۔ جہاز کو عدالتی حکم کے بعد بوشہر کے ساحل پر لایا گیا، جبکہ عملے میں بھارتی اور ایک پڑوسی ملک کے شہری شامل ہیں۔

ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق، ایران نے اتوار کو ایک اسواتینی پرچم والے جہاز کو گرفتار کیا، جو 350 ہزار لیٹر اسمگل شدہ ایندھن لے کر جا رہا تھا۔

پاسداران انقلاب گارڈز کے نیوی کمانڈر نے بتایا کہ جہاز میں گیس آئل موجود تھا اور اسے عدالتی حکم کے تحت بوشہر کے ساحل پر لایا گیا تاکہ اس کا مواد اتارا جا سکے۔ کمانڈر نے مزید بتایا کہ جہاز کے 13 عملے کے ارکان بھارت اور ایک پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔

ایران، جہاں عالمی سطح پر سب سے کم ایندھن کی قیمتیں ہیں، اس کی وجہ بھاری سبسڈیز اور ملکی کرنسی کی قدر میں کمی ہے، اس وقت سرحدی اور سمندری راستوں کے ذریعے ایندھن کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے۔ ملک کی کوشش ہے کہ پڑوسی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں غیر قانونی ایندھن کی روانی روکی جا سکے۔

