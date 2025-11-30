چاغی میں گردی جنگل افغان مہاجر کیمپ مکمل خالی، افغان مہاجرین واپس روانہ
چاغی بلوچستان کے علاقے گردی جنگل میں واقع سب سے بڑے افغان مہاجر کیمپ کو ضلعی انتظامیہ اور دالبندین رائفل کی کارروائیوں کے دوران مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا، جس کے بعد تمام 70 ہزار افغان مہاجرین کو رجسٹریشن کے بعد افغانستان بھیج دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ضلعی انتظامیہ چاغی اور دالبندین رائفل نے گردی جنگل مہاجر کیمپ میں رہائش پذیر تمام افغان مہاجرین کی رجسٹریشن مکمل کرنے کے بعد انہیں افغانستان روانہ کر دیا۔ کیمپ کو خالی کرانے کے بعد انتظامیہ نے وہاں موجود خالی گھروں اور دکانوں کو مسمار کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔
موصولہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیمپ کے اندر خالی مکانات کی توڑ پھوڑ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام افغان مہاجرین کو باقاعدہ دستاویزی کارروائی کے بعد سرحد پار بھیجا گیا۔
پاکستان سے مزید 5,220 افغان مہاجرین کی واپسی: اب تک کتنے افغانی وطن واپس چلے گئے؟
گردی جنگل مہاجر کیمپ علاقے کا سب سے بڑا افغان کیمپ تھا، جہاں تقریباً 70 ہزار افغان مہاجرین رہائش پذیر تھے۔ تمام مہاجرین کی واپسی کے بعد کیمپ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔
پاکستان کا افغان مہاجرین کے انخلا کا نیا حکم، ویزا کے بغیر افغان گاڑیوں کا داخلہ بند
ذرائع نے بتایا کہ 26 نومبر 2025 سے لجّے افغان مہاجر کیمپ میں بھی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام اقدامات ریاستی پالیسی کے مطابق کیے جا رہے ہیں، جبکہ لجّے کیمپ خالی ہونے کے بعد وہاں موجود غیر قانونی ڈھانچوں کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔