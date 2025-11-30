ایشیا میں سمندری طوفان سے ہلاکتیں 870 ہوگئیں
ایشیا میں سمندری طوفان سے ہلاکتیں 870 ہوگئیں جب کہ تھائی لینڈ، سری لنکا، ملائیشیا، ویت نام اور انڈونیشیا میں طوفانی بارشوں نے بعد سیلاب نے تباہی مچادی۔
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اشنکٹبندی طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچادی۔ ایک ہفتے تک شدید بارشوں اور ہوا کے جھونکے کو ہر چیز کو تباہ کردیا۔
تھائی لینڈ کے جنوبی حصوں میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 170 ہوگئی ہے جب کہ 102 زخمی ہیں۔
سری لنکا میں طوفان دتوا سے 212 افراد ہلاک ہوچکے ہیں۔ حکام کے مطابق 218 افراد تاحال لاپتہ ہیں، سیلاب کے باعٖث ڈیم ٹوٹنے سے ہرطرف پانی ہی پانی ہے جب کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
ملائیشیا میں طوفان سے 3 اموات کی اطلاع ملی ہے جب کہ 24 ہزار 500 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے۔
22 نومبر سے وسطی ویتنام میں طوفانی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے مرنے والوں کی تعداد 55 ہوگئی۔
ادھر انڈونیشیا میں ہلاکتوں کی تعداد 435 تک پہنچ چکی ہے، سڑکیں، گھر اور کھیت پانی میں ڈوبنے ہوئے ہیں جب کہ کئی علاقوں کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
طوفان دتو سری لنکا میں تباہی مچانے کے بعد بھارت کے جنوبی ریاستوں میں داخل ہوگیا ہے۔ جس کے باعث تامل ناڈو اور آندھرا پردیش میں شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔