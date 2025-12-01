لکی مروت: پولیس وین پر خودکش حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید، 6 زخمی

حملہ آور دو تھے، ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا، پولیس
ویب ڈیسک
شائع 01 دسمبر 2025 03:40pm
پاکستان

لکی مروت میں تھانہ تجوڑی کی پولیس وین پر خود کش حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ چھ زخمی ہو گئے ہیں۔

پولیس کے مطابق حملہ آور دو تھے، ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ دھماکا تھانہ تجوڑی کی وین کو کٹوخیل اڈہ کے قریب ٹارگٹ کیا گیا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے زخمی اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں دو اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

پولیس کے مطابق زخمیوں میں ایڈیشنل ایس ایچ او بھی شامل ہے۔

AAJ News Whatsapp

واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکھٹے کرنا شروع کر دیئے ہیں جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔

پولیس نے مزید بتایا کہ دھماکے کے وقت پولیس وین میں 7 اہلکار موجود تھے، ہیڈ کانسٹیبل علاؤالدین خودکش حملے میں شہید ہو گئے جبکہ زخمیوں میں انچارج حق نواز، شاہ گلاب، انور کمال احمد، نعیم اللہ اور نصر اللہ شامل ہیں۔

terrorist attack

peshawar blast

police van

suicide blast

laki marwat

blast attack

seven injured

1 police officer died

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین