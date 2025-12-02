سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں 2 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 7 خوارج ہلاک
خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلی جنس کی بنیاد پر 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا جب کہ کارروائیوں کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر) کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبرپختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر 2 الگ الگ کارروائیاں کیں۔ ان کارروائیوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ “الخوارج” کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر میر علی کے عمومی علاقے میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جہاں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، آپریشن کے دوران فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج مارے گئے۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق اسپین وام کے علاقے میں بھی سیکیورٹی فورسز نے ایک اور انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کی، جس میں ایک دہشت گرد کو مار گرایا گیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم یہ خوارج سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کے علاوہ بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔
ترجمان پاک فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشنز جاری ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ چھپے ہوئے دہشت گرد کو ناکارہ بنایا جاسکے۔“عزمِ استحکام” کے ویژن کے تحت ملک بھر میں جاری انسدادِ دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری رہے گی، اور پاکستان سے غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔
وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین
وزیراعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف 2 الگ الگ کاروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور 7 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی پزیرائی کی ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کیخلاف بڑی کامیابیاں حاصل کررہی ہیں، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے ، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے پرعزم ہیں۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین پیش کیا اور 7 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر جوانوں کی جرات کو سراہا۔
آصف زرداری نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ صدر مملکت نے سیکیورٹی فورسز کے دفاع کے عزم کو خراجِ تحسین بھی پیش کیا۔
وزیرداخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ وارانہ مہارت کو سراہا۔
محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے خوارجیوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کوسلام پیش کرتا ہوں۔