ڈیرہ اسماعیل خان: پولیس موبائل پر دھماکا، 3 اہلکار شہید
شہداء میں اے ایس آئی گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل
ڈی آئی خان کے پنیالہ پولیس تھانے کی حدود میں پولیس موبائل پر دھماکے کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید ہوگئے۔
پولیس کے مطابق شہداء میں اے ایس آئی گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل ہیں جبکہ کانسٹیبل آزاد شاہ محفوظ رہا۔
موقع پر ڈی ایس پی پنیالہ اور ایس ایچ او بھی روانہ کر دیے گئے ہیں اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے تاکہ مزید صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے۔
پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور دھماکے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
Dera Ismail Khan
Explosion
3 personnel martyred
on police mobile
مزید خبریں
نیپا سانحہ: کے ایم سی نے ذمہ داری بی آر ٹی منصوبے اور نجی اسٹور پر ڈال دی
ننھا ابراہیم کھلے مین ہول میں کیسے گرا؟ دلخراش مناظر سامنے آگئے
’حوالگی کیس میں بچوں کی خواہش اور ذہنی کیفیت کو مقدم رکھا جائے‘، عدالت کا فیصلہ
سندھ پولیس کی ای ٹکٹنگ دیگر شہروں میں متعارف کرانے کی تیاری
کراچی: کھلے گٹر میں ایک اور بچی کے گرنے کی ویڈیو وائرل
عمران خان کی جیل میں ہلاکت: بھارت اور افغانستان کا پروپیگنڈہ دم توڑ گیا
مقبول ترین