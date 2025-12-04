علیمہ خان کے غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو پر خواجہ آصف کا سخت ردعمل آگیا
وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ علیمہ خان جس جنگ کی بات کر رہی ہیں، اگر بھارت نے ہم پر دوبارہ مسلط کی تو بھارت کے ساتھ یہ بھی بین کریں گے، پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں، دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں، ظرف کا مظاہرہ کریں۔
بدھ کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے سابق وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقتدار کے لیے ڈیسپریٹ لوگ ہیں، سلائی مشین بند ہے، اس لئے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہی ہیں۔
خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں، ’’دشمن کی گود میں بیٹھ کے وطن دشمنی نہ کریں‘‘ اور سیاسی رہنما ظرف کا مظاہرہ کریں۔
وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جس جنگ کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں، اگر بھارت نے ہم پر دوبارہ مسلط کی تو بھارت کے ساتھ یہ بھی بین کریں گے، 6 ماہ قبل اسی عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو پھینٹی لگائیِ، 7 جہازوں کی بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کر مودی کی آتما رول دی۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان سے محبت ریڈیکل اسلامسٹ ہے یا دین کی سر بلندی کے لیے سر بکف ہونا ریڈیکل اسلامسٹ ہے، تو یہ لیبل 25کروڑ پاکستانی کے ماتھے پر سجا ہے۔