یوکرینی صدر کی پرواز کے راستے میں 5 ڈرونز آگئے
آئرلینڈ میں اُس وقت سیکیورٹی الرٹ جاری کردیا گیا جب آئرش بحریہ نے ڈبلن کے شمال مشرق میں، ایئرپورٹ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی فلائٹ روٹ کے قریب پانچ مشکوک ڈرونز کو پرواز کرتے دیکھا۔ یہ واقعہ اس وقت رپورٹ ہوا جب زیلنسکی ریاستی دورے کے لیے آئرلینڈ پہنچ رہے تھے۔
آئرش اور یوکرینی میڈیا کے مطابق ڈرونز اسی مقام تک پہنچے جہاں زیلنسکی کے طیارے کے گزرنے کا وقت طے تھا، تاہم طیارہ مقررہ وقت سے پہلے لینڈ کرچکا تھا، جس کے باعث صدر کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوا۔
رپورٹ کے مطابق ڈرونز کی موجودگی نے شدید سیکیورٹی تشویش پیدا کی اور فوری تحقیقات کا آغاز ہوا کہ یہ ڈرونز زمین سے یا کسی نامعلوم بحری جہاز سے اُڑائے گئے تھے۔
یوکرینی حکام کو ڈرونز کے بارے میں مطلع کیا گیا، لیکن ان کے مطابق صورتحال ایسی نہیں تھی جس میں دورے کی سکیورٹی یا شیڈول میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی۔ آئرلینڈ کے ڈیفنس فورسز نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر واقعے کی تفصیلات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا، تاہم مؤقف اختیار کیا کہ پولیس کی سربراہی میں ہونے والا حفاظتی آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا۔
یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب یوکرین جنگ سے متعلق عالمی سفارتی رابطوں میں غیر معمولی تیزی دیکھی جارہی ہے۔
روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایک بار پھر مطالبہ دہرایا ہے کہ یوکرینی فوج ڈونباس کے علاقوں سے دستبردار ہو جائے، ورنہ روس انہیں طاقت کے ذریعے آزاد کرے گا۔ یہ بیان اُن کی بھارت میں ملاقاتوں کے دوران سامنے آیا۔ پیوٹن نے امریکی اور یورپی ثالثی کوششوں کو مشکل مگر ضروری قرار دیا، تاہم بعض تجاویز کو ناقابل قبول بھی کہا۔
آئرلینڈ میں زیلنسکی کے طیارے کے قریب ڈرونز کی موجودگی نے سیکیورٹی اداروں کو چوکس کر دیا ہے، جبکہ عالمی سیاسی منظرنامے میں یوکرین تنازع کے حل کے لیے ڈرامائی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ڈرون واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے تک اس کے پسِ پردہ مقاصد اور ممکنہ خطرات سے متعلق سوالات بدستور برقرار رہیں گے۔