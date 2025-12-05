سندھ کے عوام ہوجائیں ہوشیار! لائسنس اور نمبر پلیٹ نہ ہونے پر گرفتاری ہوگی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے ذریعے ای چالان سے بچنے والوں کے خلاف بڑا حکم آگیا
ثاقب عالم
شائع 05 دسمبر 2025 09:24pm
پاکستان

کراچی سمیت سندھ بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے ذریعے ای چالان سے بچنے کی کوشش کرنے والے اب ہوشیار ہوجائیں کیوں کہ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم آگیا اور اس سلسلے میں آئی جی سندھ نے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔

آئی جی سندھ کی ہدایات پر بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والوں اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس سڑکوں پر گاڑی چلانے والوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق کارروائی پورے صوبے میں کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کی گاڑیاں ضبط کی جائیں گی جب کہ ڈرائیوروں کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔

نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ موٹر وہیکل آرڈیننس کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر درج کی جائے گی اور اس سلسلے میں تمام زونل اور ڈویژنل ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی سی آئی اے اور ایس ایس پی اے وی ایل سی کو کارروائی کے واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔

ہدایات کے مطابق متعلقہ افسران روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن سے متعلق رپورٹ پیش کریں گے تاکہ کارروائی کا عمل مؤثر انداز میں جاری رکھا جا سکے۔

