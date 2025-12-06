سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ بگٹی میں آپریشن، فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک
سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں فتنہ الخوارج ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا جس کے نتیجے میں پانچ دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر) کے مطابق آپریشن کے دوران فورسز نے مؤثر انداز سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد پانچ ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا، ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔
خیبرپختونخوا اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، متعدد دہشت گرد ہلاک اور گرفتار
علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی ممکنہ ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلئیرنس آپریشن جاری ہیں۔
سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وژن عزم استحکام کے تحت دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
واضح رہے اس سے قبل خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلی جنس بنیادوں پر دو مختلف کارروائیاں کی تھیں جس میں فتنہ الخوارج کے 9 دہشتگردوں کو ہلاک ہوئے تھے۔