بھارتی ریاست گوا کے نائٹ کلب میں آتشزدگی، 25 افراد ہلاک
بھارت کی ریاست گوا کے علاقے ارپورہ میں نائٹ کلب میں لگنے والی آگ میں ہلاکتوں کی تعداد 25 ہوگئی۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کیے مطابق بھارتی ریاست گوا کے علاقے ارپورہ میں واقع برچ بائے رومیو لین نامی نائٹ کلب میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب لگنے والی آگ میں ہلاکتوں کی تعداد 25 تک جا پہنچی ہے۔ واقعہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ چند ہی لمحوں میں پوری عمارت شعلوں کی لپیٹ میں آگئی۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ دھماکے کی آواز اتنی زور دار تھی کہ اسے کئی کلومیٹر دور تک سنا گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
ارپورہ شمالی گوا کا وہ معروف علاقہ ہے جو خوبصورت ساحلوں، رنگین اور پرتعیش نائٹ لائف اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد کے باعث ہر وقت آباد رہتا ہے۔
دسمبر کا مہینہ گوا میں پیک سیزن ہوتا ہے، جب دنیا بھر سے سیاح بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں، اسی دوران یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا۔
گوا کے وزیر اعلیٰ پرامود ساونت نے ایکس پر جاری بیان میں ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اس دلخراش سانحے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کلب میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات اور عمارت کے قوانین پر عمل کیا گیا تھا یا نہیں، اور ذمہ داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔
حکام کے مطابق جائے وقوعہ پر ریسکیو سرگرمیاں تاحال جاری ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت کا عمل بھی مکمل کیا جا رہا ہے۔
بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی نے بھی سانحے پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر بتایا کہ وہ وزیرِ اعلیٰ ساونت سے بات کر چکے ہیں اور متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ مودی کے مطابق وزیرِ اعظم آفس کی جانب سے ہلاک ہونے والے ہر فرد کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 50 ہزار روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔