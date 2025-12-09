ایبٹ آباد: ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ
ایبٹ آباد میں اغوا کے بعد بے رحمانہ طریقے سے قتل ہونے والی ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آگئی۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر وردہ کی موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ خیبرپختونخوا حکومت نے اس کیس کے حوالے سے جوائنٹ انوسٹی گیشن ٹیم بنانے کی منظوری دے دی ہے۔
ایبٹ آباد میں لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق کے قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آج نیوز نے حاصل کرلی ہے۔
رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ڈاکٹر وردہ کی موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے کے باعث ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر وردہ کے قتل کا واقعہ پوسٹ مارٹم سے تقریباً 72 گھنٹے قبل پیش آیا۔ پوسٹ مارٹم مکمل رپورٹ فرانزک کے لیے بھیج دی گئی ہے تاکہ مزید طبی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے۔
وزیرِ صحت خیبرپختونخوا نے مقتولہ کے اہلِ خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیس کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹی گیشن ٹیم (جے آئی ٹی) بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ انکا کہنا تھا کہ اس کیس میں اگر کوئی پولیس اہلکار یا افسر ملوث ہوا تو اسکے خلاف بھی کارروائی ہو گی۔
حکام کے مطابق وزیراعلیٰ کی منظوری کے بعد چیف سیکریٹری کو باضابطہ مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ مراسلے میں کیس کی حساسیت اور عوامی غم و غصے کو بنیاد بناتے ہوئے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی سفارش کی گئی ہے۔
تجویز کے مطابق جے آئی ٹی کی سربراہی صوبائی حکومت کے کسی سینئر سول افسر کے سپرد کرنے کا امکان ہے۔
اس سے قبل ایبٹ آباد میں لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق قتل کیس کے چار ملزمان کو عدالت میں پیش کردیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔
ایبٹ آباد میں لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق قتل کیس کی سماعت کے دوران چاروں گرفتار ملزمان کو انسدادِ دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے ڈاکٹرز کے مطالبے پر مقدمے میں انسدادِ دہشتگردی کی دفعات شامل کی تھیں۔
عدالت نے پولیس کی درخواست پر ملزمان ردِا جدون، اسکے شوہر وحید، ندیم اور پرویز کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ایک اور ملزم شمریز تاحال فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف آج پشاور، ایبٹ آباد، مردان، ملاکنڈ سمیت صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال جاری ہے۔
ڈاکٹرز نے ہسپتالوں میں ایمرجنسی کے علاوہ تمام سروسز کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے واقعے کے خلاف صوبہ بھر میں ہڑتال اور احتجاج کے ساتھ تین روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صوبے میں عدم تحفظ بڑھ رہا ہے اور متعدد بار مطالبات کے باوجود صوبائی حکومت نے مؤثر اقدامات نہیں کیے۔
گزشتہ روز ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ مقتولہ ڈاکٹر وردہ کو جمعرات کے روز انکی سہیلی رِدا جدون اسپتال سے ساتھ لے گئی تھی اور اغوا کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈی پی او کے مطابق ملزمان کی نشاندہی پر پیر کے روز ڈاکٹر وردہ کی لاش برآمد کی گئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر وردہ کے لاپتہ ہونے پر ملزمہ ردا اور دیگر تین افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ مقتولہ نے 2023 سے اپنی سہیلی کے پاس تقریباً 67 تولے سونا رکھوایا ہوا تھا، جسے واپس دینے کے بہانے انہیں ساتھ لے جایا گیا۔
پولیس کے مطابق ملزمہ ردا نے ڈاکٹر وردہ کو اپنے زیر تعمیر گھر لے جا کر انہیں ملزمان اورنگزیب اور ندیم کے حوالے کیا، جنہوں نے انہیں لڑی بنوٹا کے علاقے میں قتل کر دیا۔ مقتولہ کی نمازِ جنازہ گزشتہ شب رحمت آباد میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔