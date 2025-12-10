ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں: چیف آف ڈیفنس فورسز
چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے بھارت کو دہشت گردی کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں بلکہ للکار کر مارتے ہیں، اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔
بدھ کو چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی علما و مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستِ طیبہ اور ریاستِ پاکستان کا باہمی تعلق انتہائی گہرا اور روحانی بنیادوں پر قائم ہے، پاکستان اور مسلم دنیا کے درمیان دفاعی تعاون ایک تاریخی معاہدے کی شکل اختیار کرچکا ہے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظینِ حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا، جو ہمارے لیے اعزاز کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔
عاصم منیر نے زور دیا کہ جس قوم نے علم و قلم کو چھوڑا، وہاں انتشار اور فساد نے جنم لیا، علم اور تحقیق ہی ترقی و استحکام کا اصل راستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں بلکہ محنت، علم اور اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ اسلامی ریاست میں جہاد کا اعلان صرف ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی فرد یا گروہ اس کا خود اختیار نہیں رکھتا۔ دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وطیرہ ہے، ہم دشمن کو چھپ کے نہیں للکار کر مارتے ہیں، اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔
چیف آف ڈیفنس فورسز کے مطابق معرکہ حق میں پاکستان نے اللّٰہ کی نصرت سے کامیابیاں حاصل کیں اور یہ سفر اتحاد کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔
فیلڈ مارشل نے علما و مشائخ پر زور دیا کہ وہ قوم کو متحد رکھیں، فکری وسعت پیدا کریں اور نوجوان نسل کی رہنمائی میں اپنا کردار مضبوط کریں۔
تقریب کے آخر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے “پاکستان ہمیشہ زندہ باد” کا نعرہ بلند کیا۔
جادو ٹونے سے نہیں، ملک محنت سے ترقی کرے گا: وزیراعظم
قبل ازیں وزیراعظم شہباز شریف نے بھی علما و مشائخ کانفرنس سے خطاب میں کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے فرقہ واریت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علما اپنا کردار ادا کریں، اب بھی کچھ علما ایسے ہیں جو فرقہ واریت پر بات کرتے ہیں، امن کے لیے فرقہ پرستی کا خاتمہ ضروری ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ نہ جادو ٹونے سے اور نہ کسی اور طریقے سے صرف شب و روز محنت سے ملک ترقی کرے گا، پوری قوم کو قومی معاملات پر یکجا ہونا ہوگا۔
شہباز شریف نے مزید کہا کہ معرکہ حق میں علما اور قوم کی دعاؤں سے پاکستان کو اہم کامیابی ملی، مسلح افواج کی جرات سے بھارت کو شرم ناک شکست ہوئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو معاشی ترقی کی طرف لے جانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کررہے ہیں مگر دہشت گردی اور یہ کوششیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ افغانستان سے لوگ یہاں آکر دہشت گردی کرتے ہیں اور ہمارے لوگ شہید ہورہے ہیں، بلوچستان اور کے پی میں بے گناہ لوگ خوارج کا نشانہ بن رہے ہیں، یہی صورتحال رہی تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟