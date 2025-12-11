اندر کون ہے نکلو باہر! ٹرمپ کی جہاز کے بیت الخلا کے دروازے پر مزاحیہ انداز میں دستک
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئرفورس ون طیارے میں دوران پرواز میڈیا سے بات چیت کے دوران واش روم کا دروازہ اچانک کھل گیا۔
امریکی اخبار فاکس نیوز کے مطابق ایئر فورس ون پر بدھ کو ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک مزاحیہ اور غیر متوقع واقعہ پیش آیا، جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے موجود باتھ روم کا دروازہ اچانک کھل گیا اور صدر کے کندھے سے ٹکرا گیا۔ اس پر صدر نے حیران ہو کر کہا، ”ہیلو۔ کوئی اندر ہے؟ باہر آؤ!“
پریس اہلکار اس منظر پر زور زور سے ہنس پڑے، اور مختصر طور پر بریفنگ رک گئی۔ باتھ روم میں موجود نامعلوم عملہ دروازہ بند کر کے باہر نہ آیا، جس سے یہ لمحہ مزید مضحکہ خیز بن گیا۔
صدر ٹرمپ اس سے پہلے ایک رپورٹر کو مذاق میں تنبیہ کر چکے تھے’اس چیز کے ساتھ دھیان رکھنا، یہ تو حکومتی جہاز ہے، لیکن میں اس کا خیال رکھنا چاہوں گا۔‘
لیکن اسی دوران باتھ روم کا دروازہ غلط لمحے پر کھل گیا، اور نامعلوم اسٹاف کے کندھے سے ٹکرانے پر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے دروازے پر دستک دی اور کہا ’ہیلو، کوئی اندر ہے؟ باہر آؤ!‘
اس کے بعد صدر ٹرمپ فوراً پالیسی کے سوالات پر واپس آئے اور صحت انشورنس اصلاحات اور ہیلتھ سیونگز اکاؤنٹس پر بات کی۔
انہوں نے کہا ’میں انشورنس کمپنیوں کو کوئی پیسہ نہیں دینا چاہتا۔ یہ عوام سے سالوں سے فراڈ کر رہی ہیں۔
یہ مزاحیہ واقعہ اور سنجیدہ پالیسی تبادلہ ایک عجیب لیکن دلچسپ تضاد پیدا کر گیا۔
وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرو لائن لیوٹ بھی پس منظر میں ہنستے ہوئے نامعلوم عملے کو باہر لانے کی کوشش کرتی نظر آئیں، اور بعد میں ایک سیکرٹ سروس اہلکار کے ساتھ ہنستے بھی دیکھی گئیں۔
عام طور پر ایئر فورس ون پر پریس کانفرنس کی تنگ جگہوں پر ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایئرفورس ون کے باتھ روم کا دروازہ صدر کی توجہ کا مرکز بن جانا ایک نادر منظر تھا۔ اس مزاحیہ واقعے کے باوجود صدر ٹرمپ نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔
وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر اس نامعلوم عملے کی شناخت یا اس واقعے پر تبصرہ نہیں کیا۔