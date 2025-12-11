کراچی میں فضا سے ای چالان کا آغاز، ڈرون سے نگرانی ہوگی
کراچی میں شہریوں کے لیے ٹریفک نظم و ضبط کے قیام کے لیے پاکستان میں پہلی بار فضائی ای چالان نظام متعارف کر دیا گیا۔
کراچی میں ٹریفک حکام نے شہری سہولت اور قوانین کی بہتر تعمیل کے لیے ڈرون کے ذریعے ای چالان نظام شروع کر دیا ہے۔ صدر کے مختلف علاقوں میں خفیہ گشت کرنے والے ڈرونز نے پہلی کارروائی میں زیب النساء اسٹریٹ پر دو گاڑیوں کو پکڑا، جن پر 10،000 روپے کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔
ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق، اگر جرمانہ 14 روز کے اندر ادا کیا گیا تو گاڑی کے مالک کو 50 فیصد رعایت ملے گی۔
ٹرئفک حکام نے بتایا کہ خصوصی ٹیم ڈرون کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں کی نگرانی کرے گی اور جان بوجھ کر غلط پارکنگ کرنے والے شہریوں کو فوری ای چالان جاری کیا جائے گا۔
یہ اقدام کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کو کم کرنے اور شہریوں میں ٹریفک شعور اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق، صرف کیمروں پر انحصار کرنے کے بجائے ڈرون کی مدد سے فوری کارروائی ممکن ہوگی اور شہری اب مزید ہوشیار رہیں گے۔
ای چالان کے نظام سے نہ صرف جرمانے فوری وصول ہوں گے بلکہ شہری بھی قانون کی خلاف ورزی سے پہلے خبردار ہو جائیں گے، جس سے شہر میں ٹریفک کے بہاؤ اور پارکنگ کے نظم و ضبط میں واضح بہتری آئے گی۔