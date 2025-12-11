شمالی وزیرستان: بارودی مواد پھٹنے سے مدرسے میں دھماکا، 2 بچے شہید
شمالی وزیرستان کے علاقے میرعلی میں فتنہ الخوارج کا چھوڑا ہوا بارودی مواد پھٹنے سے مدرسے میں دھماکے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے شہید اور 8 بچے زخمی ہوگئے جب کہ پاک فوج نے بیاسی مربع کلومیٹر علاقے کو کلیئر کرلیا اور کئی علاقوں کی ڈی مائننگ پر کام جاری ہے۔
جمعرات کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گاؤں عیسوڑی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بارودی مواد پھٹنے سے مدرسے میں دھماکا ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے شہید اور 8 بچے زخمی ہوگئے۔
مقامی طبی اداروں سے رابطہ کر کے ہنگامی صورت حال پر بچوں کا علاج کرایا جا رہا ہے، حادثہ خوارج کے چھوڑے گئے بارودی مواد سے بچوں کے کھیلنے کے باعث پیش آیا، وار آن ٹیرر کے دوران خیبرپختونخوا میں خوارج نے دہشت گردی پھیلانے اور سیکیورٹی فورسز کا راستہ روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر بارودی سرنگیں بچھائیں۔
ماضی میں عیسوڑی کے نواحی پہاڑ ، خوارج کے مذموم ارادوں کی تکمیل کی کمین گاہ رہے ہیں، اس سے قبل بھی باجوڑ، لکی مروت اور کئی دیگر علاقوں میں ایسے حادثات پیش آ چکے ہیں۔ ماضی کے واقعات بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ خوارج کی شرپسندی سے عورتیں اور بچے بھی محفوظ نہیں رہے۔
خیبرپختونخوا میں کُل 114 مربع کلومیٹر علاقے میں بارودی مواد اور سرنگوں کی نشاندہی کی گئی تھی، پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور انتھک کاوشوں کے باعث اب تک 82 مربع کلومیٹر علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کیا جا چکاہے۔
خیبرپختونخوا میں باقی ماندہ علاقے کی ڈی مائننگ پر شب و روزکام جاری ہے، پاک فوج کی جانب سے علاقوں کو بارودی مائیننگ سے پاک کرنے کا مقصد عوام کو حادثات سے محفوظ رکھنا ہے، فتنہ الخوارج کے سفّاک اور دہشت گردانہ عزائم خاص طور سےخیبرپختونخوا میں تباہی اور خونریزی کا باعث ہیں۔