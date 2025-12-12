ڈاکٹر وردا قتل کیس: گرفتار 4 ملزمان کا مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور
انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ڈاکٹر وردا قتل کیس کی سماعت کے دوران گرفتار چار ملزمان کا ریمانڈ مزید تین دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ۔ ملزمان کو آج تین روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔
ایبٹ آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر وردا قتل کیس کی سماعت کے دوران مرکزی ملزمان کو دوبارہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ عدالت نے ریمانڈ میں توسیع کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مزید تحقیقات کے لیے ملزمان کی حراست ضروری ہے۔
ذرائع کے مطابق گرفتار چاروں ملزمان میں مرکزی ملزمہ ردا کے ساتھ وحید، ندیم اور پرویز شامل ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ ریمانڈ کے دوران ملزمان سے مزید شواہد اور معلومات حاصل کی جائیں۔
ملزمان کی پیشی پر عدالت میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور کیس کی سماعت مختصر لیکن اہم نوعیت کی رہی۔