’میری معصوم بیوی کا پیچھا چھوڑ دو‘، یاسر نواز کی فضا علی سے التجا
مشہور اداکار اور ہدایت کار یاسر نواز نے حال ہی میں فضا علی کی جانب سے ندا یاسر کے ایک بیان پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیا ہے۔
یہ معاملہ ندا یاسر کے مارننگ شو میں ڈلیوری رائڈرز کے بارے میں کیے گئے تبصرے کے بعد شروع ہوا تھا، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا۔
ندا یاسر نے فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی
یاسر نواز نے فضا علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، “برائے مہربانی میری معصوم بیوی کو چھوڑ دیں۔ آپ دن بدن میری بیوی کا ذکر کر کے مشہور ہو رہی ہیں اور کتنی بار آپ اسے تنقید کا نشانہ بنائیں گی؟ وہ ایک غیر ارادی غلطی کر بیٹھی تھیں۔“
انہوں نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، “یہ سچ ہے کہ اللہ انسان کو معاف کرتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ میری بہن، براہ کرم اسے معاف کر دیں اور اس مسئلے کو ختم کردیں۔ آپ پہلے ہی مشہور ہو چکی ہیں اور آگے بڑھیں۔ اپنے فوکس کو کہیں اور لگائیں، مشہور ہونے کے اور بھی بہتر طریقے ہیں۔“
ڈیلیوری رائیڈرز کا ندا یاسر سے معافی کا مطالبہ، معاملہ کیا ہے؟
یاسر نواز کی یہ ویڈیو فضا علی کی اس تنقیدی ویڈیو کے بعد سامنے آئی ہے، جو انہوں نے ندا یاسر کے بیان کے خلاف شیئر کی تھی۔
واضح رہے کہ ندا یاسر نے ڈلیوری رائڈرز کے بارے میں دیے گئے اپنے بیان پر معذرت کرلی ہے۔