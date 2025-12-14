لاہور: بسنت کیلئے پتنگ کی رجسٹریشن فیس کتنی؟ ضلعی انتظامیہ کا اعلان
لاہور میں بسنت کے انعقاد کے لیے ضلعی انتظامیہ نے پتنگ اور ڈور بنانے والوں کی رجسٹریشن فیس مقرر کر دی ہے۔
پنجاب حکومت کی جانب سے 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کی مشروط اجازت کے بعد انتظامیہ نے پتنگ سازی، ڈور کی تیاری اور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز کے لیے واضح قواعد و ضوابط جاری کر دیے ہیں۔
موقع پر پتنگ اور ڈور بنانے والوں کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ ڈور اور پتنگ مینوفیکچررز کی رجسٹریشن فیس ایک ہزار روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن فیس 5 ہزار روپے ہوگی۔
بسنت: کس سائز کی اور کون سی پتنگ اُڑانے اجازت گی؟ فیصلہ ہو گیا
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پتنگ سازوں اور ڈور مینوفیکچررز کو رجسٹریشن کے لیے فارم اے جمع کروانا ہوگا، جبکہ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز فارم سی کے ذریعے رجسٹریشن کرائیں گی۔
بسنت: کس سائز کی اور کون سی پتنگ اُڑانے اجازت گی؟ فیصلہ ہو گیا
پنجاب حکومت نے بسنت 6 سے 8 فروری تک منانے کی مشروط اجازت دی ہے، جس کے تحت پتنگ اور ڈور کے سائز اور معیار سے متعلق سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ضابطوں کے مطابق پتنگ کا سائز چالیس انچ سے زیادہ نہیں ہوگا جبکہ گڈے کی چوڑائی تیس انچ سے زائد نہیں ہو سکے گی۔
لاہور میں بسنت منانے کا مشن، محکمے سرگرم ، وزیر اعلیٰ کے حکم پر کمیٹی تشکیل
ڈور کے حوالے سے ہدایات میں کہا گیا ہے کہ ڈور صرف کاٹن سے تیار کردہ دھاگے سے بنائی جائے گی اور اس میں نو سے زائد تاریں استعمال نہیں کی جا سکیں گی۔ مانجے کی تیاری میں گلو، سادہ رنگ، آٹا اور کمزور شیشے کے استعمال کی اجازت ہوگی۔
ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد بسنت کے دوران شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنانا ہے، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔