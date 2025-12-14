پی ٹی آئی جلسہ: کارکن لانے میں ناکامی پر شوکاز نوٹس، عہدیداروں نے استعفے پیش کردیے
پاکستان تحریک انصاف کے سات دسمبر کو ہوئے جلسے میں مطلوبہ تعداد میں کارکنان نہ پہنچانے پر ضلعی تنظیم کے 25 ارکان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نوٹس کے اجرا کے بعد کئی عہدیداروں نے استعفے پیش کر دیے ہیں۔
پشاور میں پی ٹی آئی کے جلسے کے دوران ضلعی تنظیم کے عہدیدار کارکنوں کو جلسہ گاہ تک پہنچانے میں ناکام رہے، جس پر پارٹی کی جانب سے متعلقہ اراکین کو تین دن کے اندر وضاحت پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ نوٹس میں واضح کیا گیا کہ تسلی بخش وضاحت نہ آنے کی صورت میں تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
پارٹی ذرائع کے مطابق شوکاز نوٹس کے اجرا کے بعد کئی عہدیداروں نے استعفے پیش کر دیے، جبکہ ضلعی تنظیم کی اعلی قیادت کو پارٹی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر بھی سخت تنبیہ کی گئی ہے۔
دوسری جانب کوہاٹ میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ملز ایریا فٹ بال گراؤنڈ میں جلسہ گاہ میں 12 فٹ بلند اسٹیج اور کرسیاں نصب کی گئی ہیں۔ سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ قریبی عمارتوں میں بھی جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک وارڈنز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔
معاون خصوصی اطلاعات خیبرپختونخوا شفیع جان نے کہا کہ کوہاٹ جلسہ پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت اور اعتماد کا مظہر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں پارٹی بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔
شفیع جان نے کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت نے عوام کو مہنگائی، بیروزگاری اور بدحالی کے سوا کچھ نہیں دیا، جبکہ ن لیگ کی سابقہ حکومتیں عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی گورننس دیگر صوبوں کے لیے قابل تقلید ہے اور خیبرپختونخوا کی حکومت کی کارکردگی عالمی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے۔