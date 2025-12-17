اسرائیل نے کینیڈین اراکین پارلیمنٹ کو مغربی کنارے میں داخلے سے روک دیا
فلسطینیوں پر مظالم دنیا کی نظروں سے چھپانے کی اسرائیلی کوششیں جاری ہیں۔ صیہونی حکومت نے کینیڈین اراکین پارلیمنٹ کے 30 رکنی وفد کو مغربی کنارے میں داخلے سے روک دیا۔
عالمی میڈیا کے مطابق کینیڈین حکام نے اسرائیل کے اس اقدام کو انتہائی تشویشناک اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل کے اس وسیع تر رویے کا حصہ ہے جس کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں زمینی حقائق کا آزادانہ مشاہدہ کرنے والوں کی رسائی محدود کی جا رہی ہے۔
وفد میں پاکستانی نژاد کینیڈین ارکانِ پارلیمنٹ اسلم رانا اور اقراء خالد کے علاوہ سمیر زبیری، فارس السعود، گربکس سائنی اور جینی کوان بھی شامل تھے۔
اُدھر غزہ میں سیلابی صورتحال کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی بمباری اور خراب موسم کے باعث مزید 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شدید سردی، بارش اور طوفانی ہواؤں نے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کئی علاقوں میں خیمے اکھڑ گئے جبکہ بارش کا پانی خیموں میں داخل ہونے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے۔
الشفا اسپتال کی چھتوں سے پانی ٹپکنے لگا ہے جس کے باعث مریضوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث غزہ میں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اب تک 813 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔
دوسری جانب پاکستان نے غزہ سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی اسرائیلی کوششوں کو غیرقانونی قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ مسجد اقصیٰ اور دیگر مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کیا جاتا ہے۔
انہوں نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مذہبی اجتماع پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشتگردی کی ہر صورت میں غیرمشروط مذمت کرتا ہے، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہے۔
پاکستانی مندوب نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عملدرآمد ناگزیر ہے، شرم الشیخ میں ہونے والی پیشرفت کو برقرار رکھا جائے اور اسرائیلی آبادکاری فوری طور پر بند کی جائے۔