جعلی ڈگری کیس: جسٹس جہانگیری کا ہائیکورٹ کارروائی آئینی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ
جسٹس طارق جہانگیری کے مبینہ جعلی ڈگری کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے خلاف اپیل وفاقی آئینی عدالت میں دائر کردی گئی ہے، جس کے لیے جسٹس طارق نے تین سینئر وکلا پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دی ہے۔
جسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 دسمبر کے دو رکنی بینچ کے حکم نامے کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابل سماعت نہیں تھی اور میرے خلاف دائر رٹ پٹیشن کو خارج کیا جائے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ رٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دینے سے قبل وہ فریقین بھی سنے گئے جو اصل فریق ہی نہیں تھے، جبکہ جسٹس طارق کو سنا تک نہیں گیا۔ مزید کہا گیا کہ ایل ایل بی ڈگری کے معاملے کی جانچ صرف ٹرائل کورٹ شواہد ریکارڈ کرکے کر سکتی ہے، ہائی کورٹ ایسا نہیں کر سکتی۔
جسٹس طارق کی قانونی ٹیم میں سینئر وکیل اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائی کورٹ میں کیس کی پیروی کریں گے، جبکہ وفاقی آئینی عدالت میں کیس کی نمائندگی وکیل عزیر بھنڈاری کریں گے۔
پس منظر
یاد رہے کہ جولائی 2024 میں سوشل میڈیا پر ایک خط گردش کرنے لگا تھا جو مبینہ طور پر جامعہ کراچی کے کنٹرولر امتحانات کی طرف سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی قانون کی ڈگری کے حوالے سے لکھا گیا تھا۔
یہ خط مبینہ طور پر جامعہ کراچی کی جانب سے سندھ ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2016 کے تحت انفارمیشن کی درخواست کا جواب تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ امیدوار طارق محمود نے 1991 میں انرولمنٹ نمبر 5968 کے تحت ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔
تاہم، ایک طالب علم امتیاز احمد نے 1987 میں اسی انرولمنٹ نمبر کے تحت داخلہ لیا، جب کہ ایل ایل بی پارٹ ون کا ٹرانسکرپٹ جسٹس طارق جہانگیری کے نام سے جاری کیا گیا۔
مزید برآں، طارق محمود نے ایل ایل بی پارٹ ون کے لیے انرولمنٹ نمبر 7124 کے تحت داخلہ لیا تھا، خط میں ڈگری کو جعلی قرار نہیں دیا گیا تھا لیکن اسے غلط قرار دیا گیا، جس میں وضاحت کی گئی کہ یونیورسٹی پورے ڈگری پروگرام کے لیے ایک انرولمنٹ نمبر جاری کرتی ہے جس سے طالب علم کے لیے ایک پروگرام کے لیے دو انرولمنٹ نمبر رکھنا ناممکن ہے۔
اس کے بعد وکیل میاں داؤد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ایل ایل بی ڈگری کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں اور تحقیقات کی جائیں۔ درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے اور چیف جسٹس عامر فاروق نے ان کی سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں یہ معاملہ موجودہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے آیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی وکلا نے رٹ دائر کی اور اس پر اسٹے آرڈر جاری ہوا۔ اس دوران سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی فریق بننے کی درخواست دی۔
کراچی یونیورسٹی نے اپنی پریس ریلیز میں کہا کہ اگست 2024 میں سنڈیکیٹ کے اجلاس میں طارق محمود کے انرولمنٹ نمبر 7124/87 اور سیٹ نمبر 22857 کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طارق محمود پر تین سال کے لیے کسی بھی کالج میں داخلے اور یونیورسٹی کے امتحان میں بیٹھنے پر پابندی عائد کی گئی۔
جسٹس طارق محمود جہانگیری پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 28 دسمبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ ان کی پروفائل کے مطابق انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے اسلامیہ لا کالج سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مختلف عدالتی عہدوں پر فائز رہے اور فوجداری معاملات میں مہارت رکھتے ہیں۔
ان کی عدالتی خدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمات، بلینکٹ پروٹیکشن کیسز شامل ہیں۔ جبکہ انہوں نے فوج کے خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت سے متعلق خطوط بھی لکھے ہیں۔
جسٹس جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان چھ ججز میں شامل تھے جنہوں نے گزشہ برس مارچ میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک مشترکہ خط لکھ کر عدالتی امور میں خفیہ ایجنسیوں بالخصوص آئی ایس آئی کی مداخلت کے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کے خلاف لکھے جانے والے خط کے بعد جامعہ کراچی میں ایک شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں آئین کے آرٹیکل 19 اور سندھ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2016 کے تحت جسٹس طارق محمود جہانگیری کا تعلیمی ریکارڈ حاصل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔